Porno film oyuncusu Mia Khalifa: Helikopter dolusu parayla kaçan cumhurbaşkanının yerini biliyorum

+18'lik cinsel içerikli filmlerle ünlü olan Mia Khalifa, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin nerede olduğunu açıkladı. Khalifa, bu bilgiyi nereden aldığını ise açıklamadı...

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Taliban'ın Afganistan'da yönetimi fiilen ele geçirmesinin ardından helikopter dolusu nakit para ve 4 araba ile ülkeden kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yerini kesin olarak bilen yok. Ancak, onun yerini +18'lik cinsel içerikli film yıldızı biliyor!

Oynadığı cinsel içerikli filmlerle ünlenen Lübnan asıllı oyuncu Mia Khalifa, Instagram hesabından yaptığı açıklamalarında ABD’yi ve ülkesinİ terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’yi eleştirdi.

Khalifa, Taliban'ın Afganistan'ın yönetimini ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçan Cumhurbaşkanı Gani'nin nerede olduğunu bildiğini öne sürdü.

1992 yılında biten Afganistan iç savaşına kadar Amerika'nın Sovyetler Birliği'ne karşı savaşan Taliban'ı kurup silahlandırdığını kaydeden Khalifa, "Aldığım duyumlara göre Eşref Gani İbiza'da" diye konuştu.