BIST 1.459
DOLAR 8,44
EURO 9,89
ALTIN 484,82
HABER /  DÜNYA

Porno film oyuncusu Mia Khalifa: Helikopter dolusu parayla kaçan cumhurbaşkanının yerini biliyorum

Porno film oyuncusu Mia Khalifa: Helikopter dolusu parayla kaçan cumhurbaşkanının yerini biliyorum

+18'lik cinsel içerikli filmlerle ünlü olan Mia Khalifa, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin nerede olduğunu açıkladı. Khalifa, bu bilgiyi nereden aldığını ise açıklamadı...

Abone ol

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi fiilen ele geçirmesinin ardından helikopter dolusu nakit para ve 4 araba ile ülkeden kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yerini kesin olarak bilen yok. Ancak, onun yerini +18'lik cinsel içerikli film yıldızı biliyor!

Oynadığı cinsel içerikli filmlerle ünlenen Lübnan asıllı oyuncu Mia Khalifa, Instagram hesabından yaptığı açıklamalarında ABD’yi ve ülkesinİ terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’yi eleştirdi.

Khalifa, Taliban'ın Afganistan'ın yönetimini ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçan Cumhurbaşkanı Gani'nin nerede olduğunu bildiğini öne sürdü.

1992 yılında biten Afganistan iç savaşına kadar Amerika'nın Sovyetler Birliği'ne karşı savaşan Taliban'ı kurup silahlandırdığını kaydeden Khalifa, "Aldığım duyumlara göre Eşref Gani İbiza'da" diye konuştu.  

ÖNCEKİ HABERLER
Afganistan’daki 42 Türk vatandaşı daha tahliye ediliyor
Afganistan’daki 42 Türk vatandaşı daha tahliye ediliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye çok etkili küresel bir güç
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye çok etkili küresel bir güç
Aşure tarifi Oktay Usta aşure malzemesi sırası nasıl konur?
Aşure tarifi Oktay Usta aşure malzemesi sırası nasıl konur?
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Borç yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Ağustos
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Borç yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Ağustos
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da her 3 binadan biri depreme dayanıksız
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da her 3 binadan biri depreme dayanıksız
Erdoğan, Akşener, İmamoğlu ve Mansur Yavaş... İşte son anket
Erdoğan, Akşener, İmamoğlu ve Mansur Yavaş... İşte son anket
Masterchef Eren aslen nereli kaç yaşında Eren Kaşıkçı kimdir?
Masterchef Eren aslen nereli kaç yaşında Eren Kaşıkçı kimdir?
AFAD'dan sel bölgesiyle ilgili flaş açıklama! Ölü sayısı 77 kayıp sayısı ise 34
AFAD'dan sel bölgesiyle ilgili flaş açıklama! Ölü sayısı 77 kayıp sayısı ise 34
Asansör boşluğunda bulundu hastanede öldü! Zümranur'un babasının şüphesi var
Asansör boşluğunda bulundu hastanede öldü! Zümranur'un babasının şüphesi var
Kocaeli'de ölen eşine mevlit hazırlığı yaparken traktör altında can verdi
Kocaeli'de ölen eşine mevlit hazırlığı yaparken traktör altında can verdi