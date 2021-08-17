Afganistan Merkez Bankasının ABD'de tutulan varlıklarına Taliban erişemeyecek

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir ABD'li yetkili, Washington'un Taliban temsilcilerinin Afganistan Merkez Bankasının ABD'de tutulan varlıklarına erişimine izin verilmeyeceğini iddia etti.

Washington yönetiminden bir yetkili, "Afganistan Merkez Bankasının ABD'deki varlıkları Taliban'a verilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Para Fonunun (IMF) verilerine göre Afganistan Merkez Bankasının brüt rezervleri nisan sonu itibarıyla 9.4 milyar dolardı. Bu rezervlerin önemli bir kısmı Afganistan'da tutulmuyor.