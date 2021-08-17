Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiği sosyal medya düzenlemesinde yeni detay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği sosyal medya düzenlemesi için Almanya modeli incelenmeye başlanmıştı. Edinilen yeni bilgilere göre Sosyal Medya Kanunu kapsamında yalan haber yapan kişilere hapis cezası verilebilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte Sosyal Medya Başkanlığı adlı bir kurum da kurulacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meclisin açılmasıyla gündeme getireceğini açıkladığı sosyal medya yasası için yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Hükümetin yasa düzenlemesi için çalışmalarında sona gelindiği belirtilirken yalan ve asılsız haber yapan kişi ve kurumlar için ağır yaptırımlar getirileceği iddia edildi.

Almanya, İngiltere ve Fransa ile Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki sosyal medya düzenlemelerini inceleyen hükümet, Türkiye'ye özel bir model oluşturmada son adıma geçti. Almanya'da uygulanan düzenlemenin ülkemizde bir benzerinin uygulanmasına yakın gözüyle bakılırken bazı cezai yaptırımlar da yasada olacak.

Dezenformasyona 5 yıla kadar hapis cezası

Sosyal medyada bir kişiye hakaret edilmesi durumunda şüpheli 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemi ile yargılanacak. Yalan ve asılsız haber yapanlar ile yayanlar ise 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Kanunda mevcut suçların cezai yaptırımları ise artırılacak.

Sosyal Medya Başkanlığı kurulacak

Yeni düzenlemeyle birlikte Sosyal Medya Başkanlığı adlı bir kurum da kurulacak. Bu kurumun Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ya da Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bünyesinde kurulacağı planlanıyor. Bu sayede sosyal medyada meydana gelen dezenformasyon kontrol altına alınabilecek.