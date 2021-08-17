Masterchef Eren evli mi eşi Ecem Kaşıkçı kimdir?

Masterchef 2021'nin 16 kişilik ana kadrosuna giren 12. isim Eren Kaşıkçı oldu. 38 yaşında olan Eren Kaşıkçı aslen Tokat Musullu Köyü doğumlu. Ecem Kaşıkçı ile evli olan Eren Kaşıkçı'nın bir de kız çocuğu var. Gökçeada'da yaşayan Eren Kaşıkçı, yarışmanın favori isimlerinden birisi olarak gösteriliyor.

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MasterChef Eren, yarışmanın 2021-2022 sezonunda dikkat çeken isim oldu. Final turunda gösterdiği efor ile izleyicilerin de yakından takip ettiği isim olan MasterChef Eren, kuzu yemeği üzerinde gösterdiği başarılı hamleler ile jüri üyeleri tarafından da takdir edilmişti. Peki, Masterchef Eren kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Masterchef Eren kimdir, nereli, kaç yaşında?

MasterChef Eren kariyeri ve hayatı ile dikkat çekiyor. 1989 doğumlu olan MasterChef Eren, iddialı açıklamaları ile öne çıkmıştı. Yarışmaya Çanakkale'den katılan MasterChef Eren Gökçeada'da yaşamaktadır. Gökçeada'da bir otelde şeflik yapan Eren, İmroz kuzusu yemeğiyle jüriden tam not almıştı.