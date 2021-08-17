Dünya Kabil'den kalkan ABD uçağındaki görüntüyü konuşuyor işte o fotoğraf

AFGANİSTAN'da Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından büyük kaçış sürüyor. Dünya ise ABD uçağının içinde çekilen bir fotoğraf karesini konuşuyor. 150 kişilik uçakta 640 Afgan'ın olduğu kare gündem oldu.

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Taliban'ın yönetime geldiği Afganistan'da panik ve korku giderek büyüyor. Taliban'ın kısa sürede başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından tahliyeler başladı. Kaçmak isteyen binlerce kişi havalimanına akın etti. Kaos öylesine büyüdü ki, uçağın kanatlarındaki bölmelere bile binerek kaçmak isteyenler oldu.

Güvenlik noktalarını aşan yüzlerce Afgan uçaklara hücum etti. Kalkan uçaklara tutunan 3 Afgan ise uçak havalandıktan sonra yere düşerek feci şekilde can verdi.

Gündem olan fotoğraf karesi

Çarpıcı görüntülerin ortaya çıktığı Afganistan'da 640 kişinin ABD ordusuna ait 150 kişi kapasiteli bir kargo uçağına binerek Kabil'den kaçmayı başardı.

ABD'li yetkililer olayı doğruladı ancak uçağın sivilleri nereye taşıdığına dair bir bilgi vermedi. Pazar gece saatlerinde çekildiği belirtilen kare ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından Defense One dergisine verildi.

Defense One, Afganların kapıları henüz kapanmamış uçağa son anda bindiğini aktarırken,"Mürettebat buna rağmen kalkma kararı aldı ve Afganları taşıdı" ifadelerini kullandı. ABD'li yetkililer olayı doğruladı ancak uçağın sivilleri nereye taşıdığına dair bir bilgi vermedi.