Yeni Zelanda'da bir vaka nedeniyle ülke genelinde tam kapanmaya gidildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla başarılı şekilde mücadele eden Yeni Zelanda'da aylar sonra ilk yerel vaka tespit edilirken Başbakan Jacinda Ardern, Auckland'de 7, ülkenin geri kalan kentlerinde de 3 gün sürecek 'tam kapanma' uygulanacağını açıkladı.Abone ol
Yeni Zelanda'da aylar sonra ilk yerel vaka tespit edildi. Başbakan Jacinda Ardern, Auckland kentinde saptanan vakanın ardından alınan önlemlerle ilgili açıklama yaptı.
Ardern, Auckland'de 7, ülkenin geri kalan kentlerinde de 3 gün sürecek 'tam kapanma' uygulanacağını ifade etti. Tespit edilen vakanın Delta varyantı olabileceğini kaydeden Ardern, yine de bunun henüz netlik kazanmadığını söyledi.
Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Yeni Zelanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla başarılı şekilde mücadele eden ülkelerden biri. Ülkede bugüne kadar 2 bin 926 Kovid-19 vakası görülürken virüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybetti.