Yeni Zelanda'da bir vaka nedeniyle ülke genelinde tam kapanmaya gidildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla başarılı şekilde mücadele eden Yeni Zelanda'da aylar sonra ilk yerel vaka tespit edilirken Başbakan Jacinda Ardern, Auckland'de 7, ülkenin geri kalan kentlerinde de 3 gün sürecek 'tam kapanma' uygulanacağını açıkladı.

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Yeni Zelanda'da aylar sonra ilk yerel vaka tespit edildi. Başbakan Jacinda Ardern, Auckland kentinde saptanan vakanın ardından alınan önlemlerle ilgili açıklama yaptı.

Ardern, Auckland'de 7, ülkenin geri kalan kentlerinde de 3 gün sürecek 'tam kapanma' uygulanacağını ifade etti. Tespit edilen vakanın Delta varyantı olabileceğini kaydeden Ardern, yine de bunun henüz netlik kazanmadığını söyledi.