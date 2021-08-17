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Fildişi Sahili'nde kuş gribi tespit edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fildişi Sahili'nde kuş gribi tespit edildi

Afrika kıtasının batı kısmında yer alan Fildişi Sahili'nin Grand-Bassam bölgesinde bir çiftlikte kuş gribine (H5N1) rastlandı.

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Fildişi Sahili'nin Grand-Bassam Valiliğinden yapılan açıklamada ülkenin ekonomik başkenti Abidjan'a 40 kilometre mesafedeki Mondoukou mevkisinde bir çiftlikte kuş gribi vakası tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada bölgedeki kümes hayvanlarının itlaf edilmesi ve gömülmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Bölgede kümes hayvanlarının satıldığı pazarların kapatılması kararı alınırken bu hayvanlardan elde edilen ürünlerin satılması da yasaklandı.

Fildişi Sahili'nde 2006, 2015 ve 2017'de 42 çiftlikte tespit edilen kuş gribi nedeniyle 122 bin 700 kümes hayvanı itlaf edilmişti.

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