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Marcao paylaştığı videoyla Kerem Aktürkoğlu'ndan özür diledi

Marcao paylaştığı videoyla Kerem Aktürkoğlu'ndan özür diledi

Galatasaray'ın Giresunspor'a konuk olduğu maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'dan ilk açıklama geldi. Özür videosu paylaşan Marcao, "Kerem'in anne ve babasının ellerini öperek af diliyorum. Kardeşim Kerem'den özür diliyorum. Hakkımda verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum" dedi.

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Süper Lig'in açılış haftasında Galatasaray'ın Giresunspor'a konuk olduğu maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na fiziksel müdahalede bulunan ve bu nedenle gördüğü kırmızı kartla oyundan atılan Marcao'dan özür mesajı geldi. 

Bugün yapılan antrenmanda yer almayan Brezilyalı futbolcu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Kerem'den ve ailesinden özür dilediğini ve belirten bir video paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Marcão (@marcao)'in paylaştığı bir gönderi

"Beni artık istemiyor olmanızı anlayabilirim"

Tecrübeli futbolcu, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Herkese merhaba. Maçta yaşanan ve beni inanılmaz üzen talihsiz olayla ilgili bir açıklama yapmak için karşınızdayım. Maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve belki de beni affetmeyecek Galatasaraylılar olduğunu biliyorum. 'Biliyorum' diyorum çünkü Galatasaray'ı ve bu kulübün taraftarını çok yakından tanıyorum. O nedenle asıl acısını çektiğim kırmızı kart, maç oynamama, idari ve maddi cezalardan çok bugüne kadar büyük bir aşkla hizmet verdiğim bu camiada yönetilmesi bu duyguyu yaşamak ve yaşatmak. Bu çok ağrıma gidiyor çünkü ben Galatasaray'a gelene kadar tahmin ettiğinizden daha zor durumda bir gençtim. Eğer beni sahiplenip bana emek vermeseydiniz kaybolabilirdim belki de. Kaybolmama izin vermeyenleri hayal kırıklığına uğratmak da canımı acıtıyor. Futbolun mahremiyeti içerisinde pek çok şeyi yaşar ve kendi içimizde çözeriz. Maalesef böyle olmadı. Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda öfkeme yenik düştüm. Sizler gibi insanım. İnsana dair tüm duyguları aynı anda yaşayıp iyi bir örnek de oluşturamadım. Bu nedenle ailesi için yaşayan bir evlat olarak öncelikle Kerem'in anne ve babasından, onların elini öperek af diliyorum. Ondan sonra kardeşim Kerem'den çok çok özür diliyorum davranışımdan ötürü. Bana güvenen, beni geliştiren ve destekleyen başta Fatih hoca olmak üzere tüm hocalarımızdan, başkanımızdan, yönetimimizden, camiamızdan ve çok çok değer verdiğim Galatasaray taraftarından çok özür diliyorum. Benden vazgeçmenizi, beni artık istemiyor olmanızı anlayabilirim. Hakkımda verilecek tüm kararlara da saygı duyuyorum. Ancak sizden bir isteğim var. Bu konunun bedelini ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil. Lütfen onları daha fazla acıtmayın çünkü onlar da bunu hak etmiyor. Tekrardan başta Kerem olmak üzere hepinizden özür diliyorum."

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