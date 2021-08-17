Galatasaray'da skandal! Marcao takım arkadaşını yumrukladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Giresunspor maçında Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'nun yumruk atmasıyla ilgili konuştu. Henüz ne olduğununu anlamadıklarını ve Marcao'nun yaptığı hareketin hoş olmadığını vurgulayan Terim, ''Ben sahada ilk defa görüyorum kendi arkadaşıyla böyle bir pozisyon. Henüz ne olduğunu anlamış değiliz. Ne olursa olsun hoş değil.'' dedi.