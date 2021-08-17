Galatasaray'da skandal! Marcao takım arkadaşını yumrukladı
Giresunspor-Galatasaray maçının ikinci yarısında ortalık karıştı. Galatasaraylı Marcao saha ortasında tartıştığı takım arkadaşı le Kerem Aktürkoğlu'nu yumrukladı.
Giresunspor-Galatasaray maçının ikinci yarısında saha bir anda karıştı. Galatasaraylı Marcao ile Kerem Aktürkoğlu saha ortasında birbirine girdi.
Brezilyalı stoper, Kerem’in üzerine doğru yürüdü ve kafa attı, ardından da yumruklar savurmaya başladı.
Araya giren Galatasaraylı oyuncular, Brezilyalı savunmacıyı sakinleştirmekte güçlük çekti. Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, VAR incelemesi sonrasında Marcao'ya kırmızı kart gösterdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Giresunspor maçında Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'nun yumruk atmasıyla ilgili konuştu. Henüz ne olduğununu anlamadıklarını ve Marcao'nun yaptığı hareketin hoş olmadığını vurgulayan Terim, ''Ben sahada ilk defa görüyorum kendi arkadaşıyla böyle bir pozisyon. Henüz ne olduğunu anlamış değiliz. Ne olursa olsun hoş değil.'' dedi.