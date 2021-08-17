Kastamonu'da selden zarar gören ilçe ve köylere elektrik verilmeye başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu'da selden zarar gören ilçelerin ve köylerin tamamına elektrik verildiğini duyururken Sinop'ta enerji verilemeyen köylerin enerjilendirme çalışmalarının da devam ettiğini duyurdu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu'nun selden zarar gören tüm ilçe ve köylerine elektrik verildiğini bildirdi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kastamonu'nun selden zarar gören ilçelerinin ve köylerinin tamamına elektrik verdik. Sinop'ta enerji verilemeyen köylerimizin enerjilendirme çalışmaları ekiplerimizin gayretiyle devam ediyor. Burada da en kısa sürede tüm köylerimize elektrik sağlayacağız."