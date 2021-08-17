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ABD'den vatandaşlarına Türkiye uyarısı

ABD'den vatandaşlarına Türkiye uyarısı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Türkiye’yi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bakımından 4'üncü seviyedeki "çok yüksek riskli" ülkeler arasına alırken ABD Dışişleri Bakanlığı da "Seyahat etmeyin" uyarısı yayımladı.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Türkiye’yi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bakımından 4'üncü seviyedeki "çok yüksek riskli" ülkeler arasına alırken ABD Dışişleri Bakanlığı da seyahat uyarısını 4’üncü seviyeye çıkartarak "Seyahat etmeyin" uyarısı yayımladı.

CDC'nin sürekli değişen listesinde "çok düşük riskli" 1’inci seviyeden "çok yüksek riskli" 4’üncü seviyeye 4 farklı seviye bulunuyor ve ABD Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarılarını buna göre güncelliyor.

Son 28 günde 100 bin kişide en az 500 Kovid-19 vakası görülen ülkeler, CDC tarafından 4’üncü seviye listesine alınıyor.

Türkiye, daha önce "3’üncü seviye, yüksek riskli" ülkeler arasında bulunuyordu. Son 14 günde Çin, Güney Afrika, İran, Brezilya, İngiltere ve 26 Schengen ülkesinde bulunan ABD vatandaşı olmayan kişilerin ülkeye girişini yasaklayan ABD, Türkiye’den seyahatlerde güncel Kovid-19 testi dışında bir kısıtlama uygulamıyor.

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