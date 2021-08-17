Türkiye 17 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 294 bin 561 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 85 milyon 564 bin 637'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Ağustos 2021 Salı günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 561 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 14 bin 636 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72.04, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 54.42 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 44 milyon 716 bin 585'i birinci doz, 33 milyon 779 bin 933'ü ikinci doz, 7 milyon 18 bin 463'ü üçüncü doz olmak üzere toplam 85 milyon 564 bin 637'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.