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Elazığ'da koronavirüs tedavisi gören çift bir gün arayla öldü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Elazığ'da koronavirüs tedavisi gören çift bir gün arayla öldü

ELAZIĞ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Hidayet Yücesoy (74) ile eşi Avni Yücesoy (79) bir gün arayla hayatlarını kaybetti.

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ELAZIĞ'da bir süre önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yoğun bakıma alınan Yücesoy çiftinden Hidayet Yücesoy (74), tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti.

Hidayet Yücesoy, Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken eşi Avni Yücesoy (79) da tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Avni Yücesoy da Doğancık köyünde kılınan cenaze namazının ardından eşinin yanına defnedildi. 

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