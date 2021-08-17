Elazığ'da koronavirüs tedavisi gören çift bir gün arayla öldü
ELAZIĞ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Hidayet Yücesoy (74) ile eşi Avni Yücesoy (79) bir gün arayla hayatlarını kaybetti.Abone ol
ELAZIĞ'da bir süre önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yoğun bakıma alınan Yücesoy çiftinden Hidayet Yücesoy (74), tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti.
Hidayet Yücesoy, Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken eşi Avni Yücesoy (79) da tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Avni Yücesoy da Doğancık köyünde kılınan cenaze namazının ardından eşinin yanına defnedildi.