Ekrem İmamoğlu İstanbul'u bekleyen tehlikeye dikkat çekti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Marmara Depremi'nin 22. yıldönümünde deprem tehlikesine bir kez daha dikkat çekerek, İstanbul'daki her 3 binadan birinin sıkıntılı olduğunu söyledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, youtube kanalındaki yayında, Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ile birlikte 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde, İstanbul'u bekleyen büyük tehlikeyi, depremi ve doğal afetleri konuştu.

İmamoğlu tehlikeye dikkat çekti

1999 yılında İstanbul'un nüfusunun 10 milyon olduğunu ifade eden İBB Başkanı İmamoğlu, bugün ise mültecilerle beraber neredeyse 20 milyona yakın insanı barındırdığına dikkat çekti. İmamoğlu; ''Dolayısıyla İstanbul bugün sorunu çok daha derin hissetmeli, yüksek seviyede endişe duymalı, neredeyiz diye sürecin fotoğrafını çekip planlama yapmalı'' dedi.

İstanbul'da sel felaketi yaşanır mı?

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de yaşanan sel felaketine de değinen İmamoğlu aynı sorunun geçmişte yapılan yanlış planlamalar nedeniyle İstanbul için de var olduğuna vurgu yaptı. 2 yıldır bu nedenle yoğun şekilde dere ıslahı yapıldığının altını çizdi.

Kentsel dönüşüme ikna etmekte zorlanıyoruz

Büyük İstanbul depreminin üzerinden 22 yıl geçmiş olmasına rağmen hala yeterli önlemlerin alınamadığını belirten İmamoğlu, Megakentte çok sayıda depreme dayanıksız binanın bulunduğunu kaydetti. Vatandaşların da bazen kendilerini zor durumda bıraktığını belirten Ekrem İmamoğlu, yıkılması gerekli olan binayı dahi bazen direniş nedeniyle yıkamadıklarını ifade etti. Vatandaşın kentsel dönüşüm noktasında iş birliği yapmaktan kaçındığını anlattı.