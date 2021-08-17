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Emniyet mensupları arasından bin komiser yardımcısı adayı alınacak

Emniyet mensupları arasından bin komiser yardımcısı adayı alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'ne (PAEM) meslekte 2 yılını doldurmuş polis memurlarından 925 erkek, 75 kadın toplam bin komiser yardımcısı adayı alınacağını duyurdu.

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Emniyet mensuplarına yönelik 2021 yılı 6'ncı Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı'na ilişkin duyuru, Polis Akademisi Başkanlığı'nın web sitesinde yayımlandı. Buna göre; emniyet mensubu adaylar arasından 925 erkek 75 kadın, toplam bin memurun ilk derece amirlik eğitimine alımı yapılacak. Alıma ilişkin; ön başvurular 19- 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak. Sınav tarihi ve sınav yerlerine ilişkin duyuru daha sonra yapılacak. 

Adaylarda aranan şartlar

PAEM'e başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarda; en az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen 2 yılını doldurmuş olmak, son 2 performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak, haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak şartları aranacak.

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