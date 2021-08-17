Bensu Narlı'nın katil zanlısından kan donduran ifade

MUĞLA'nın Milas ilçesinde Bensu Narlı'yı (23) av tüfeğiyle öldüren eski erkek arkadaşı Serhat Kantaş (25), 'tasarlayarak adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' istemiyle yargılandığı duruşmada cinayeti soğukkanlılıkla anlattı. Savunmasında kapının arkasına sakladığı tüfekle Bensu Narlı'ya ateş ettiğini itiraf eden Kantaş, cinayeti tasarlayarak işlemediğini ve pişman olduğunu söyledi.

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MUĞLA'nın Milas ilçesinde Bensu Narlı'yı (23) av tüfeğiyle öldüren eski erkek arkadaşı Serhat Kantaş (25) ve arkadaşı Emircan Duman'ın yargılanmasına Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

12 Mart'ta saat 19.30'da Bensu Narlı'nın oturduğu Burgaz Mahallesi Tanyeri Sokak'taki evinde meydana gelen olayda; Serhat Kantaş, kıskançlık nedeniyle tartıştığı kız arkadaşı Bensu Narlı ile konuşmak için oturduğu eve gitti. Beraberinde getirdiği av tüfeğini kapının arkasına gizleyen Kantaş, görüşme sırasında tartıştığı Narlı'dan su getirmesini istedi. Narlı suyu getirdiği sırada Kantaş, av tüfeğiyle ateş açtı. Göğsünden vurulan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken Kantaş kaçtı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Narlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bensu Narlı'nın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Serhat Kantaş'ı yakaladı. Soruşturma kapsamında Kantaş'ın arkadaşı Emircan Duman da 'yardım ve yataklık' suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Kantaş, polisteki ilk ifadesinde, "Bensu, eski kız arkadaşımdı. Başka biriyle görüştüğünü öğrendim. Konuşmak için oturduğu eve gittim. Zile bastıktan sonra Bensu kapıyı açtı. İçeriye girdim. Onu çok sevdiğimi söyledim. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Ne olduysa o zaman oldu. Çok pişmanım" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Soruşturmanın ardından Serhat Kantaş hakkında 'tasarlayarak adam öldürmek', zanlı Emircan Duman hakkında da 'yardım ve yataklık'tan dava açıldı. Bensu Narlı'nın öldürülmesiyle ilgili açılan davanın ilk duruşması Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Serhat Kantaş ve Emircan Duman ile Bensu Narlı'nın ailesi ve tarafların avukatları katıldı.

Serhat Kantaş, savunmasında Bensu'yu tasarlayarak öldürmediğini iddia ederken cinayeti ise soğukkanlılıkla anlattı. Kantaş, "Konuşmaya gittiğimde tüfeği kapının yan tarafına sakladım. Bensu'yu su almaya gönderdim. Bu sırada sakladığım tüfeği hazır edip döndüğünde ateş ettim" dedi. Diğer tutuklu sanık Emircan Duman ise hakkındaki 'yardım ve yataklık' suçlamalarını kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, şu an cezaevinde olan bir tanığın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla dinlenmesine, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı dosya eksikliklerinin tamamlanması için 25 Ağustos'a erteledi.