En çok aşılamaya sahip İsrail'de vakalar patladı! Aşı yetmiyor mu?

Profesör Dr. Derya Unutmaz, İsrail'de korona virüs salgınında günlük vaka sayısının aylar sonra yükselmeye başlamasını yorumladı.

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İsrail'de Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı aylar sonra 8 bin 600'ü aştı. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 40'ı ağır hasta olmak üzere 8 bin 646 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı, 26 hastanın da hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece yaklaşık 9.3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerinin sayısının 6 bin 694'e, toplam vaka sayısının 951 bin 225'e ulaştığı ifade edildi. Aktif vaka sayısının 55 bini geçtiği ülkede hastalardan 499'unun durumunun ağır olduğu kaydedildi. Peki ne oldu da en yüksek aşılama oranına sahip İsrail'de durum bu hale geldi. Profesör Dr. Derya Unutmaz sosyal medya hesabından durumu şöyle özetledi;

İsrail’in Nisan’da koronayı yenmiş ve toplumsal bağışıklığa ulaştığını düşünmüştük. 2-3 ay boyunca da vaka sayıları 2 haneli rakamlara düştü haftalarca ölüm olmadı. Fakat Temmuz sonunda İsrail’de çok hızlı 4.Covid dalgası başladı, peki ne oldu?

Aşılar etkisiz mi ?

Gerçekten günlük vaka sayıları İsrail’de 4-5 binlere çıktı, şu anda hastanede yatan covid hastaları 500-600 civarı, ölümlerde sıfırdan günlük ortalama 10-20 civarına çıktı, ve bunların yaklaşık yarısı aşılı (çift doz mRNA). Öncelikle, bu yeni dalganın ana sebebi Delta varyantı…

Delta aslında bir süper varyant, insanlığı enfekte eden en bulaşıcı virüslerden biri oldu. Virüs hücrelere o kadar hızlı giriyor ki bunu durdurmak için çok miktarda akıllı füzenizin hazır bekliyor olması lazım. Yani bir önceki varyantlara yeten antikordan daha fazlası gerekiyor.

İsrail Nisan’da nüfusun %60’ını 2 doz aşılamıştı

Bu durumda daha önce virüsü %95 durduran aşılar (mRNA) bireysel düzeyde %70-80e düştü (gerçi ağır hastalıktan koruma deltaya karşı hala %95 civarı). Toplumsal bağışıklığa ulaşmak için de daha önce nüfusun %60’ının 2doz aşılanması gerekirken bu eşik %75-80 düzeyine çıkmış oldu…

İsrail Nisan’da nüfusun %60’ını 2 doz aşılamıştı ve ülke tamamen maskesiz açıldı. Bu o zaman yeterliydi ama deltaya karşı değil. Bu sürede aşılama da nerdeyse durdu, çocuklar gençlerin önemli kısmı aşı olmadı. Vaka artışının birinci sebebi de bu oldu…

Vaka artışındaki 2.sebep yukarda belirttiğim gibi aşı olanların virüsten tamamen korunma oranı (yani semptomsuz) %95 ten %70-80’e düştü bu durumda aşılı olanların bir kısmına da virüs bulaştı. Gerçi çoğunluğu hafif geçiyor. Peki neden hastanede yatan ağır hastaların yarısı aşılı?

Deltaya karşı bağışıklık yetersiz kalmaya başladı

Bunu da 3.durum açıklıyor; İsrail’de 60yaş üstü Aralık-Ocak da aşılandı. Yani bu grupta aradan yaklaşık 8 ay geçti. Bu durumda antikor seviyeleri özellikle yaşlı grupta oldukça azaldı & deltaya karşı bağışıklık yetersiz kalmaya başladı. Aşılı ağır hastaların da %90’ı bu yaş grubu

Bu yüzden geçen hafta İsrail 50 yaş üstü herkese 3.Doz mRNA aşısı yapmaya başladı & 12 yaş üstü çocukların aşılanması hızlandı. Bu deltaya karşı çok iyi kalkan oluşturacak & 4.dalga sonbahara kadar kontrol altına alınıp, ağır hasta & ölümler çok azalacaktır. Yani deltaya rağmen.