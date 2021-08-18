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Eyüpsultan karıştı! Karagümrük çetesi elebaşı Nuri Ergin’in yeğenine silahlı saldırı

Eyüpsultan karıştı! Karagümrük çetesi elebaşı Nuri Ergin’in yeğenine silahlı saldırı

İSTANBUL'da Karagümrük Çetesi olarak bilinen suç örgütünün elebaşı Nuri Ergin'in yeğeni Nejat Ergin'e silahlı saldırı düzenlendi.

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İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi. Nuri Ergin’in kardeşi Zeynel Ergin’in oğlu olan Nejat Ergin akşam saatlerinde Yakut Sokak’ta kurşunların hedefi oldu.

Silahlı saldırgan ya da saldırganlar olay sonrasında kaçarken, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 görevlileri Nejat Ergin’i hastaneye kaldırırken, polis konuyla ilgili çalışma başlattı. Olay yerinde kovan araması ve güvenlik kamera kayıtları ile ilgili inceleme yapıldı.

Sözcü'den Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, Karagümrük Çetesi’nin elebaşı olan Nuri Ergin, 1998 yılının Ağustos ayında kardeşi Vedat Ergin’le birlikte cezaevi aracından kaçmış, kısa bir süre sonra yakalanmıştı. Suç dosyası kabarık olan 57 yaşındaki Ergin, yaklaşık 1993 yılından beri aralıksız cezaevinde yatıyor.

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