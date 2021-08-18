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DEVA Partisi Altınordu İlçe Başkanı zehir zemberek açıklamalarla istifa etti

DEVA Partisi Altınordu İlçe Başkanı zehir zemberek açıklamalarla istifa etti

DEVA Partisi'nde Altınordu İlçe Başkanı Yavuz Savaşkan partisinden istifa etiğini açıkladı.

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Genel başkanlığını  Ali Babacan’ın yaptığı,  DEVA Partisi'nde dikkat çeken istifa geldi. Deva Partisi Altınordu İlçe Başkanı Yavuz Savaşkan partisinden istifa etiğini duyurdu.

Yavuz Savaşkan istifa dilekçesinde “Demokrasi ve Atılım Partisi Altınordu İlçe Başkanlığı görevinden, Ordu ilinde partimiz adına istikrarlaşmanın  olmadığı ve her geçen gün olumsuzluklar neticesinde partimizin kan kaybettiği, şahsım ve yönetim olarak sorunları çözme noktasında çok uğraş ve çaba harcamamıza rağmen olumlu bir netice alamadık.

Buna istinaden partimize faydalı olamayacağımdan dolayı gönül verdiğim partimden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

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