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Ankara Üniversitesi'nde büyük değişiklik: 16 fakülteye dekan atandı

Ankara Üniversitesi'nde büyük değişiklik: 16 fakülteye dekan atandı

ANKARA Üniversitesi'nde 16 fakülteye asaleten dekan ataması yapıldı.

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Ankara Üniversitesi’nde 16 fakülteye dekan ataması kararı alındı. 

Tıp fakültesi dışında, 15 fakültede vekaleten görev yapan dekanlar ile ilgili asaleten atama kararı alındı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından Ankara Üniversitesi'ne gönderilen yazıda, fakülteler ve dekanların listesi şu şekilde:

Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi / Prof. Dr. Levent Kayapınar
Diş Hekimliği Fakültesi / Prof. Dr. Kaan Orhan 
Eczacılık Fakültesi / Prof. Dr. Asuman Bozkır
Eğitim Bilimleri Fakültesi / Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş
Fen Fakültesi / Prof. Dr. Sait Halıcıoğlu
Güzel Sanatlar Fakültesi / Prof. Dr. Zeynep Erdoğan
Hemşirelik Fakültesi / Prof. Dr. Ayfer Tezel
Hukuk Fakültesi / Prof. Dr. Muharrem Özen
İlahiyat Fakültesi / Prof. Dr. Şamil Dağcı
İletişim Fakültesi / Prof. Dr. Abdulrezak Altun
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Prof. Dr. Emine Özmete
Spor Bilimleri Fakültesi / Prof. Dr. Semiyha Tuncel
Tıp Fakültesi / Prof. Dr. Zehra Aycan
Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş
Veteriner Fakültesi / Prof. Dr. Ender Yarsan
Ziraat Fakültesi / Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar

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