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Muğla'da ormanda 55 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'da ormanda 55 kaçak göçmen yakalandı

 MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de, jandarma ekipleri ormanda Suriye uyruklu 55 kaçak göçmen yakaladı.

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Göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Yerkesik mahallesi Çakallar mevkiindeki ağaçlık alanda saat 01.30 sıralarında 55 göçmen yakaladı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler

43'ü erkek, 5'i kadın, 7'si çocuk Suriyeli göçmenler, Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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