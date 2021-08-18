BIST 1.462
DOLAR 8,42
EURO 9,88
ALTIN 484,86
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da 7 adrese eş zamanlı DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Adana'da 7 adrese eş zamanlı DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ üyesi olup, Suriye sınırları içerisinde faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye kaçan yabancı uyruklu 7 şüphelinin yakalanması için şafak operasyonu düzenlendi.

Abone ol

Terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de örgüt üyeliğinde bulunup, örgütün bölgede zayıflamasının ardından Türkiye'ye kaçan yabancı uyruklu 7 kişiyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartması sonrası TEM ekipleri, 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin görev aldığı operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin nasıl kaçtığı belli oldu ayrıntılar pes dedirtti
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin nasıl kaçtığı belli oldu ayrıntılar pes dedirtti
Aşure günü mesajları kısa resimli yeni aşure günü sözleri
Aşure günü mesajları kısa resimli yeni aşure günü sözleri
Aşısız çalışan tartışması: İşten çıkarılabilir mi?
Aşısız çalışan tartışması: İşten çıkarılabilir mi?
Ankara Üniversitesi'nde büyük değişiklik: 16 fakülteye dekan atandı
Ankara Üniversitesi'nde büyük değişiklik: 16 fakülteye dekan atandı
Muğla'da ormanda 55 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'da ormanda 55 kaçak göçmen yakalandı
Eyüpsultan karıştı! Karagümrük çetesi elebaşı Nuri Ergin’in yeğenine silahlı saldırı
Eyüpsultan karıştı! Karagümrük çetesi elebaşı Nuri Ergin’in yeğenine silahlı saldırı
DEVA Partisi Altınordu İlçe Başkanı zehir zemberek açıklamalarla istifa etti
DEVA Partisi Altınordu İlçe Başkanı zehir zemberek açıklamalarla istifa etti
İstanbullular dikkat! 7 ilçede sular kesilecek
İstanbullular dikkat! 7 ilçede sular kesilecek
CHP'li Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal sözler
CHP'li Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal sözler
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 22 adres arandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 22 adres arandı