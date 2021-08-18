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Bursa'da uykuya daldı içtiği sigara yangın çıkardı! Kendisi ağır yaralandı

Bursa'da uykuya daldı içtiği sigara yangın çıkardı! Kendisi ağır yaralandı

BURSA'da apartman dairesinde yalnız yaşayan şahıs sigara içerken uykuya dalınca ölümden döndü. 42 yaşındaki şahsın içtiği sigara yangına neden olunca hem ev yandı, hem de ağır yaralandı.

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Olay, İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi Doktor Halilbey Caddesi'nde bulunan apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan İbrahim Y. (42), iddiaya göre sigara içerken uykuya daldı.

Elinden yatağa düşen sigara yangına neden oldu. Yangın kısa sürede büyüyünce yanan odada zorlukla uyanan şahıs dışarıya çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken yangın nedeniyle vücudunun tamamında yanıklar oluştu.

Durumu ciddi
Yaralı şahıs olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda 3. derece yanık oluşan İbrahim Y., Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi. Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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