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Fenerbahçe istiyordu Alexander Sörloth Marsilya'ya transfer oluyor

Fenerbahçe istiyordu Alexander Sörloth Marsilya'ya transfer oluyor

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, forvet bölgesine Leipzig'de oynayan Alexander Sörloth'u transfer ediyor.

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Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, forvet bölgesine Leipzig'de oynayan Alexander Sörloth'u transfer ediyor.

Fransız ekibi, 31 yaşındaki santrforu Dario Benedetto'yu, Real Betis'e gönderme hesaplarını yaparken yerini ise F.Bahçe ve Trabzonspor ile adı anılan Norveçli golcü ile dolduracak.

Marsilya'nın Sörloth'u kiralayıp sezon sonunda da zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacağı öğrenildi.

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