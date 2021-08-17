İşsiz kalınca Bursa'da salgını fırsata çevirdi! Mezarları bakın kaç TL'ye temizliyor
Bursa'da, pandemide işsiz kalan organizatör Ebubekir Yüce, mezar bakım işine girdi. Yüce'nin mezar başı aldığı ücret şaşırttı.
Uzun yıllar büyük organizasyonlara ev sahipliği yapan bir firmanın yöneticiliğini yapan Ebubekir Yüce, pandemi döneminde organizasyonlar iptal olunca şirketini kapatmak zorunda kaldı. İşsiz kaldığı dönemde annesinin mezarına gidip bakımlarını yapan girişimci, annesinin kabrinin yanındaki mezarların bakımsız olduğunu görüp temizlemeye başladı.
Artan talepler üzerine bu işe yönelmeye başladı. Kendine bir internet sitesi kuran genç adam, buradan talepleri almaya başladı.
Yurt dışında yaşayan veya hasta olduğu için yakınlarının mezarlarının bakımını yapamayan vatandaşlar, Ebuber Yüce'den hizmet almaya başladı.
Ebubekir Yüce, gelen talep üzerine haftada bir defa istenilen kişinin mezarına ekibiyle beraber gidip temizliğini yapıyor. Ayrıca talep edilen kabirlere çiçek ekip bunları suluyor.