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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında göçmen anlaşma iddiası! ABD'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında göçmen anlaşma iddiası! ABD'den açıklama

ABD Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bir Afgan göçmen anlaşması olduğuna ilişkin iddianın temelsiz olduğunu açıkladı.

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile ABD arasında Afgan mülteci ve göçmenler konusunda anlaşma ve pazarlık yapıldığına dair iddiaların temelsiz olduğunu açıkladı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir 'anlaşma' veya 'pazarlık' yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister" denildi.

Açıklama hem Türkçe hem İngilizce yapıldı.

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