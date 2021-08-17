6 yıl erken emeklilik hakkı! İki şartı var ne yapmak gerekiyor?
Erkek sigortalılara tanınan askerlik borçlanmasının bir benzeri de annelere tanınıyor. Anneler sigorta olduktan sonra 2160 gün kazanıp 6 yıl erken emekli olabiliyor. Türkiye'de çalışanların emekli olabilmeleri için belli bir süre sigortalı olma, belli bir yaşa ulaşma ve prim günü ödeme şartları gerekiyor.Ancak emekli olmak için yerine getirilmesi gereken şartların istisnaları var. İşte tüm detaylar...
Erkek sigortalılara tanınan askerlik borçlanmasının bir benzeri de annelere tanınıyor. Anneler sigorta olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuğu için borçlanma yaparak 2.160 gün (6 yıl) kazanıyorlar. Burada çocukların sigortadan sonra doğmuş ve yaşıyor olmaları ön şart olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla sigortadan önceki doğumlar borçlanılamıyor. Ancak bazı istisnaları da var. Faruk Erdem yazısında detaylara yer verdi:
Doğum borçlanmasında bazı ince noktalar var ki annelere ikinci, hatta üçüncü avantaj daha sağlıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi mevzuatımız staj ya da çıraklıkta geçen süreleri emeklilikten saymıyor ve bu sigortaları başlangıç olarak kabul etmiyor. Ancak verilen sigorta numarası ve tecil geçerli oluyor.
E-devletten bakıldığında 'İlk sigorta olunan tarih' ibaresinin karşısında staj tarihi bulunuyor, bu yanlış değil. İlk sigorta (staj sigortası) olunan tarih bu tarih ancak sigortanın emeklilikle ilgisi bulunmuyor. Yapılan staj sigortası sağlıkla ilgili, yani iş kazası ve meslek hastalığına karşı yapılıyor.
Ancak işte bu noktada annelere imkân doğuyor. Çünkü anneler sigortadan önceki çocukları borçlanamasa da staj ya da çıraklık sigortası sonrası dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabiliyor. Borçlanma tarihi belirlenirken staj sigortası geçerli sayılıyor. Emeklilik hesabında kullanılmıyor ama ilk sigorta olunan tarih olarak borçlanma şartını yerine getiriyor.