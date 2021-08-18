Ünlü yazarın öldürülmüş olabileceği iddiası! Ağabeyi otopsi yapılmasını istedi

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden tanınmış ünlü tarihçi, araştırmacı ve yazar Ali Narçin'in ağabeyi İbrahim Narçin, kardeşinin ölümüyle ilgili şok iddiada bulundu. Ağabey Narçin, kardeşinin ilişki yaşadığı İranlı kadın tarafından dolandırılmaya çalışıldığını, evdeki tarihi eserleri ve paraları çaldığını ileri sürdü. Kardeşinin öldürülmüş olmasından şüphelenen ağabey, suç duyurusunda bulundu.

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Tanınmış ünlü tarihçi, araştırmacı ve yazar Ali Narçin, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetti. Birçok esere imza atan Narçin'in henüz 68 yaşındaki ölümü, oğlunun sosyal medyada yayınladığı mesaj ile duyuldu.

Kardeşinin ani ölümüyle ünlü yazarın ağabeyi geçtiğimiz günlerde savcılığa suç duyurusunda bulundu. İbrahim Narçin, 24 Ocak günü Taksim'de ikamet eden kardeşinin Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesinde komaya girdiğini, kendisini görmeye gittiklerinde doğal ölüm nedeniyle otopsi işleminin yapılmadığını ifade etti.

Kardeşinin evine giden ağabey, yazarın evinde kıymetli ve antika değerindeki eşyaların ise olmadığını belirtti.

"İran asıllı bir kadınla ilişkisi varmış"

İbrahim Narçin, şöyle dedi: Kardeşimin ölümünden sonra telefonunu inceledim. Kardeşimin İran asıllı biri ile ilişkisi varmış. Bu durumu Ali'nin arkadaşı Mehri'ye sordum. Mehri bana, Fataneh isimli bir kadın olduğunu, bu kadının kardeşimi dolandırmaya çalıştığı söyledi."

"Çalındıklarını gördüm"

"Bu nedenle çalışma izni iptal edilmiş ama kadın halen kaçak olarak Türkiye'de çalışıyormuş. Bunları duyduktan sonra kardeşimin evindeki nakit para ve antika gibi yüksek tarihi eserlerin çalındığını gördüm.

"Kardeşim zaten şeker hastasıydı. Kardeşimin dolandırılmaya çalıştığını öğrenince aklıma kuşku düştü. Çünkü Ali'nin başka bir hastalığı yoktu. Ölüm nedeni bile kesin değil"

Otopsi yapılmasını istedi

Ağabey Narçin, kardeşine otopsi işlemi yapılmasını, kesin ölüm nedeninin belirlenmesini istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Narçin'in ihbarı sonrası iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Sabah