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Ford, çip tedarik sorunları nedeniyle Almanya'da üretimi durduruyor

Ford, çip tedarik sorunları nedeniyle Almanya'da üretimi durduruyor

Ford, yarı iletken çip tedarik sorunu nedeniyle Almanya Köln'deki fabrikasında üretime geçici olarak tekrar ara vereceğini açıkladı.

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Koronavirüs salgınının etkisiyle otomotivde yaşanan tedarik sıkıntısı devam ediyor. Dünyada yaşanan tedarik krizi nedeniyle birçok marka, fabrikalarda üretimi durdurma veya yavaşlatma kararı almıştı.

Şu ana kadar bazı fabrikalarında üretimi yavaşlatmak zorunda kalan  ABD'li üretici Ford, çip krizinin etkilerini henüz atlatabilmiş değil. Şirket, Almanya Köln'deki fabrikasında üretime geçici olarak tekrar ara vereceğini açıkladı.

Ford'dan yapılan açıklamada, Malezyalı bir tedarikçinin Fiesta modelinin elektronik kapı modülünde kullanılan yarı iletkenlerin sevkiyatını koronavirüs nedeniyle geciktirmesi sonucu, Köln'deki fabrika işçilerinin 17 Ağustos'tan itibaren 2 hafta kısa süreli vardiyalar halinde çalışacağı belirtildi.

Durum belirsiz
Fabrika yönetimi tarafından çalışanlara iletilen yazıda ise 6 Eylül'den sonra yarı iletken malzeme temininin hala belirsiz olduğu, kısa süreli vardiyaların daha uzun sürebileceği kaydedildi.

Mayıs'ta da ara vermişti 
Ford, mayıs ayı başında, Fiesta modelinin üretimi için yarı iletkenlerin yetersizliği nedeniyle 3 aydan fazla üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

Ford'un Köln tesislerinde yaklaşık 15 bin kişi çalışıyor. Çalışanların 5 bini, şirketin Fiesta modelinin üretimini gerçekleştiriyor.

Analistler, Almanya gibi otomobil üretiminde ciddi istihdam sağlayan ve ihracat yapan ülkeler için çip krizinin "hayli kritik" olduğuna vurgu yaparak, çip tedarikinin bugünden yarına çözüm bulunacak bir sorun olmadığını belirtiyor.

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