İzmir'de doktor gözlük vermedi diye kızdı! Gerçeği öğrenince şaştı kaldı

Görme bozukluğu sebebiyle 6 ay boyunca gözlük kullanan Belgin Dirin, gözlükle de göremediğini fark ettiğinde bu kez beyin cerrahisine başvurdu. Yapılan kontrollerinde beyninde, göz sinirlerine baskı yapan bir tümör olduğu tespit edilen Belgin öğretmenin tümörü, gerçekleştirilen operasyonla alındı.

Anestezinin etkisi geçip gözlerini açtığında norma bir şekilde görmeye başladığını fark eden Belgin Dirin, “Daha önce gittiğim bazı hekimler sol göz damarımın ve sinirlerimin tamamen öldüğünü, görme yetimin geri gelmeyeceğini söyledi. Tek gözle yaşamaya kendimi alıştırmıştım. Ameliyattan çıkar çıkmaz gözümün açılmasını beklemiyordum. Çok mutluyum” dedi.



İzmir’de özel bir okulda sosyoloji öğretmeni olarak görev yapan 51 yaşındaki Belgin Dirin’in görme ile ilgili şikayetleri 1 yıl önce başladı. İlk aylarda görme bozukluğunu önemsemeyen Dirin, sol gözünün üzerine bir perde örtülmeye başladığını fark ettiğinde soluğu göz hekiminde aldı.



"Gözlük vermedi diye kızdım"

İlk gittiği göz hekiminin yaşla birlikte görme sıkıntısı yaşadığını ve gözlük verdiğini anlatan Belgin Dirin, “Bir süre gözlüğü kullandım; ancak fark ettim ki gözlükle de göremiyorum. Bu kez numarasının yanlış olduğunu düşünmeye başladım. Tekrar başka bir göz hekimine gittim. Bana gözümün sağlıklı olduğunu ve beyin MR’ı çektirmem gerektiğini söylediğinde açıkçası çok da önemsemedim. Beyinle bir ilgisinin olmayacağını düşündüm ve hatta gözlük vermedi diye kızdım. Tabi şikayetlerimin şiddeti gün geçtikçe artınca bu kez beyin MR’ı çektirmeye karar verdim ve gerçekle yüzleştim. Beynimde tümör olduğu ortaya çıktı” dedi.



"Bir daha göremeyebilirsin" dediler

Yaşadığı kısa şokun ardından 3 farklı nörologla görüştüğünü ifade eden Dirin, “Genelde, gözümün eskisi gibi göremeyeceğini, tümörün yaptığı baskıdan dolayı beyin damarlarımın ve sinirlerimin söndüğünü söylediler. Tümör, beynimdeki şah damarımın üstüne yerleşmiş. Bütün göz damarlarımı kaplamış. Üzerinden de 6 ay geçtiği için artık çok geçmiş. Bunu duyduğumda yıkıldım; çünkü ben bir öğretmenim ve her şeyimi gözümle yapıyorum" diye konuştu.



"Hiç beklemiyordum"

Sonrasında Prof. Dr. Sertaç İşlegel’in tekrar görme ihtimalinin yüksek olduğunu söylediğini ve kısa süre sonra da Medicana International İzmir Hastanesinde ameliyata alındığını ifade eden Dirin, ”Açıkçası ameliyata girerken gözümün açılmasını hiç beklemiyordum. Sol gözümü kaybettiğimi tek gözle idare edebileceğimi düşünüyordum. Ameliyattan çıkıp, anestezinin etkisi geçip de gözlerimi açtığımda her ikisiyle de net bir şekilde gördüğümü anlayınca duyduğum mutluluğu tarif edemem” şeklinde konuştu.



Görme bozukluğu her iki gözde de olabilir

Ameliyatı gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sertaç İşlegel, görme bozukluğunun gözde meydana gelen bir rahatsızlık sonucu oluşabileceği gibi beyin tümörünün de habercisi olabileceğini söyleyerek, “Sadece görme bozukluğu değil, çift görme, koku almada azalma, işitme kaybı, baş ağrısı gibi belirtiler de gösterebilir. Bu durum, tümörün oluştuğu yere göre değişiklik gösterebilir. Bu tip durumlarda vakit geçirmeden bir beyin cerrahının görmesinde fayda var. Bu nedenle özellikle gözlükle düzelmeyen görme bozukluğu varsa kontrol edilmeli” dedi.