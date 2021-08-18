Abdulkadir Selvi kulis bilgisini paylaştı: AK Parti ile MHP seçim barajı konusunda anlaştı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, AK Parti ve MHP'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı seçim barajının yüzde 5'e düşürüleceğini yazdı.

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, AK Parti ve MHP’nin seçim barajını yüzde 5′ indirme konusunda anlaştığını kaleme aldı.

‘Seçim barajı yüzde 5'e düşüyor’

Yazısında AK Parti ve MHP’nin Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası konusunda yürütülen çalışmalarda ikinci aşamaya geçtiğini söyleyen Selvi, seçim barajı konusundaki yazısı şu şekilde:

"Seçim Yasası’nda yapılacak en önemli değişiklik seçim barajının düşürülmesi olacak. Seçim barajının yüzde 5’e mi yoksa yüzde 7’ye mi düşürülmesi tartışma konusu olmuştu. İki parti seçim barajının yüzde 5’e indirilmesi konusunda uzlaşmaya vardı. Böylece 12 Eylül’ün ürünü olan yüzde 10 seçim barajı tarihe karışacak.

İttifakları etkileyecek

Seçim barajının yüzde 10 olması nedeniyle bazı partiler ittifak yaparak baraj engelini aşmayı planlıyordu. Ancak seçim barajı yüzde 5’e indirildiği takdirde oy oranı yüzde 5’in üzerinde olan partiler ittifaklara girip girmemeyi yeniden değerlendirecek.

Seçimlere girmek için siyasi partilerin büyük kongresini yapması, Türkiye genelinde teşkilatlanması ve Meclis’te grubunun bulunması şartı aranıyordu. İYİ Parti’nin seçimlere girebilmesi için CHP’den 15 milletvekili İYİ Parti’ye geçerek grup kurması sağlanmıştı. Siyasi Partiler Yasası’nın 36. Maddesi’nde yapılacak değişiklikle bu zorunluluk kaldırılıyor.

İttifak içi baraj

İki madde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli’nin onayından sonra ele alınacak. Peki bu iki madde ne?

MHP, ittifak içine de baraj getirilmesini istiyor. İttifaksız seçime giren parti için seçim barajı yüzde 5’e indirilirken, ittifak halinde seçime girecek partiler açısından ayrı bir seçim barajı getirilmesi öneriliyor. MHP, ittifak halinde seçimlere giren partiler açısından yüzde 10 barajının korunmasını öneriyor.

AK Parti ise ittifak halinde ayrı bir seçim barajı getirilmesine sıcak bakmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerek yok” demişti ama Bahçeli ısrarlı olduğu takdirde yeniden değerlendirileceği ifade ediliyor.