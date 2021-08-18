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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Sorumlular hakkında soruşturma açıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Sorumlular hakkında soruşturma açıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tepeören Hayvan Bakımevi'nde hayatını kaybeden hayvanların kazılan çukurda toplu şekilde çürümeye terk edilmesiyle ilgili açıklamasında, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı dışına açılan çukurda onlarca kedi ve köpeğin çürümeye terkedildiği belirtilerek görüntüler paylaşıldı.

İmamoğlu: Soruşturma başlatıldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tepeören Hayvan Bakımevi'nde hayatını kaybeden hayvan dostlarımızın defin edildiği alandaki görüntüleri asla kabul edemeyiz. Şehrimizi paylaştığımız canlı dostlarımıza yapılan bu uygulamayı yapan kişiler hakkında soruşturma açılmıştır. Gelişmeleri paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

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