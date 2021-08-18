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Yasak geldi eller kesildi! İşte Taliban'ın Afganistan'daki 19 kan donduran uygulaması

Yasak geldi eller kesildi! İşte Taliban'ın Afganistan'daki 19 kan donduran uygulaması

Uzun bir süredir kaosun bir türlü bitmediği Afganistan'da birçok ili ele geçiren Taliban, başkent Kabil'e de girince örgütün çağ dışı uygulamaları ortaya çıktı.

Yasak geldi eller kesildi! İşte Taliban'ın Afganistan'daki 19 kan donduran uygulaması

Afganistan'da tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçiren Taliban, son olarak ülkenin başkenti Kabil'i de aldı. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'ın Kabil'i kuşattığı sırada ülkeyi terk etti.

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Yasak geldi eller kesildi! İşte Taliban'ın Afganistan'daki 19 kan donduran uygulaması

Tam bir kaos halinin hakim olduğu Afganistan'da yapılan işkenceler ve çağ dışı uygulamalar yüzünden on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalıyor.

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Yasak geldi eller kesildi! İşte Taliban'ın Afganistan'daki 19 kan donduran uygulaması

Önceleri nispeten "yumuşak" bir görünüm veren Taliban'ın Kabil'i ele geçirilmesinin ardından uyguladığı çok katı uygulamalar ortaya çıktı. 

İşte Taliban'ın uygulamaları...

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Yasak geldi eller kesildi! İşte Taliban'ın Afganistan'daki 19 kan donduran uygulaması

1. Şeriata dayalı anayasal sistem yürürlüğe girince Hanefi mezhebi ön planda tutuldu.

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