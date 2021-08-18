Doğu Perinçek'ten çok konuşulacak Taliban açıklaması! Mustafa Kemal gibi...

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, katıldığı canlı yayında Afganistan'da yönetimi ele alan Taliban ile ilgili tartışma yaratacak açıklamalar yaptı. Perinçek, "Taliban, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşını başardı" ifadeler kullandı.

Abone ol

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kendi kanalı Ulusal Kanal'da Taliban ile ilgili çok konuşulacak sözlere imza attı.

Taliban, başkent Kabil'i ele geçirmesiyle Afganistan yönetimini kontrol altına aldı. Öte yandan ülkede bulunan NATO ve ABD askerleri de çekilmeye başladı.

'Taliban Afganistan'ı kurtardı'

Konuyla ilgili Ulusal Kanal'da konuşan Doğu Perinçek, Taliban'ın Afganistan'ı "Kurtardığını" öne sürdü. Perinçek devamında, "Taliban, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşını başardı" ifadelerini kullandı.

Perinçek'in açıklaması şöyle:

"Taliban 20 yıl boyunca halkı örgütledi ve Amerika'ya karşı savaştı. 20 yıl. Halka dayanmanın daha ileri bir ölçüsü var mı? Oy sandığından oy alınca bu halka dayanma oluyor. 1 tane gizli oy atıyorsun sandığa. Diğer tarafta canını ortaya koyuyor, savaşıyor Amerikayla. Bundan daha ileri bir halka dayanma ölçüsü yok."