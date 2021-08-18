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Kayserispor'da Yalçın Koşukavak dönemi sona erdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kayserispor'da Yalçın Koşukavak dönemi sona erdi

Süper Lig'e 3-0'lık Altay yenilgisiyle başlayan Yukatel Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdığını duyurdu.

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Kulüp asbaşkanı Ali Çamlı, Koşukavak ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiklerini söyledi.

Çamlı, "Yalçın hoca ile iyi ayrıldık. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Onun tecrübesine ve oyun bilgisine de güvenimiz sonsuzdu. Sadece doku tutmadı." diye konuştu.

Geride kalan sezonun son haftalarında Kayserispor'un başına geçen Koşukavak, sarı-kırmızılı ekiple 5 maça çıkarak takımın ligde kalmasında rol oynamıştı.

Kayserispor, Koşukavak yönetiminde Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 mağlup olmuştu.

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