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Aşure günü kaç gün sürer 2019 aşure ne zaman bitiyor?

Aşure günü kaç gün sürer 2019 aşure ne zaman bitiyor?

Aşure günü 18 Ağustos Çarşamba günü başladı. Aşure yapmak için son gün ne zaman, aşure günü ne zaman bitiyor sorusu gündemde. Muharrem ayı ile birlikte başlayan aşure günü 8 Eylül'de bitiyor ve halk arasında bela ayı olarak bilinen Safer ayı 8 Eylül'de başlıyor.

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Aşure ayı ne zaman bitiyor Muharrem ayı bitiş günü hangisi?9 Ağustos'ta başlayan Muharrem ayı 8 Eylül'de bitecek ve 8 Eylül'de Safer ayı başlayacak. Peki Safer ayı nedir, nasıl ibadet edilir, namazı ve duası var mıdır?

İşte, Muharrem ayını biteceği tarih ve Muharrem ayında yapılması gereken ibadetler...

Peygamber Efendimizin 'Allah’ın ayı' diye nitelediği Muharrem ayı bu yıl 9 Ağustos'ta başladı. Bu mübarek ay 8 Eylül'de bitecek ve Safer ayı başlayacak.

SAFER AYI NEDİR NASIL İBADET EDİLİR?
Safer ayı Hicrî ayların ikincisidir. Halk arasında 'bela ayı' olarak da bilinen bu ayla ilgili yazılanların büyük bir çoğunluğu yanlıştır. 

Safer ayı Hicrî ayların ikincisidir. 

Peki, merhameti sonsuz Cenab-ı Allah’ın kulları için bir ‘bela ayı’ yaratması söz konusu olabilir mi?İslam dininde bazı ay ve günlerin daha mukaddes sayıldığı biliniyor. ‘On bir ayın sultanı’ diye adlandırdığımız Ramazan ayı, kandil geceleri veyahut ‘Müslümanların bayramı’ dediğimiz cuma günü bu ay ve günlerden bazıları. Böyle günlerde ibadetlerimize daha fazla özen gösterir, hal ve hareketlerimizde daha dikkatli oluruz. Ancak Safer ayı, diğer gün ve ayların tam aksine halk arasında ‘gökten belaların yağmur gibi yağdığı ay’ olarak tasvir ediliyor. Bu aya özel namaz ve dualar dilden dile dolaşıyor. Belalardan korunmak için daha fazla sadaka verilmesi tavsiye ediliyor. 

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