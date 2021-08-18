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İran, Afgan mültecilerin ülkeye girişini engelleyecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İran, Afgan mültecilerin ülkeye girişini engelleyecek

İran İçişleri Bakanlığı Sınır İşleri Genel Müdürü Hüseyin Kasımi, Afganistan sınırında konuşlu güvenlik güçlerine 'İran'a girmek isteyen Afganları engellemeleri' talimatı verildiğini belirtti. İran üzerinden gelen Afgan göçmenler, oradan Türkiye'ye geçiş yapmaya çalışarak sınırda yığılmalara neden oluyor.

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İran İçişleri Bakanlığı Sınır İşleri Genel Müdürü Hüseyin Kasımi, Taliban'ın ülke yönetimini kontrolüne aldığı Afganistan'daki gelişmeler dikkate alınarak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla Afganistan sınırının ciddi kısıtlamalara tabi tutulduğunu ifade etti.

Kasımi, bu kapsamda Güney Horasan, Sistan-Beluçistan ve Rezevi Horasan eyaletlerinde konuşlu güvenlik güçlerine 'İran'a girmek isteyen Afganları engellemeleri' talimatı verildiğini kaydetti.

Afganistan'ın sınır komşusu İran, 800 bini kayıtlı olmak üzere yaklaşık 3 milyon Afgan vatandaşına ev sahipliği yapıyor.
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