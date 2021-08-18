Sarı-kırmızılı kulüp, Marcao'yu kadro dışı bıraktı

Galatasaray, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao'yu kadro dışı bıraktı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Marcao'nun tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.

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Galatasaray'ın Giresunspor'la oynadığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao için karar verildi. Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı savunmacıyı kadro dışı bıraktı.

"Savunması alındıktan sonra ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.5 Yönetim Kurulu olarak, oyuncumuz Marcos do Nascimento Teixeira'nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız. 2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir" ifadelerine yer verildi.