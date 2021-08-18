BIST 1.450
DOLAR 8,47
EURO 9,92
ALTIN 485,32
HABER /  DÜNYA

Taliban yetkilisinden dikkat çeken diyalog açıklaması

Taliban yetkilisinden dikkat çeken diyalog açıklaması

Afganistan'da 20 yıl sonra başkent Kabil'i ele geçiren Taliban, hem iç kamuoyuna hem de dünyaya ılımlı mesajlar vermeye devam ediyor.

Abone ol

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararıyla ilerlemeye başlayan Taliban, kısa sürede hakimiyet alanını genişleterek başkent Kabil'e kadar geldi. Kabil'e giren Taliban ülke yönetimini de ele geçirdi.

Ülkede panik havası hakimken çoğu Afgan ülkeden kaçmaya çalışıyor. Taliban ise hem iç kamuoyuna hem de dünyaya ılımlı mesajlar vermeye devam ediyor.

Reuters haber ajansına konuşan Taliban yetkilisi, siviller tarafından herhangi bir Taliban üyesi için yapılacak şikayetin soruşturmaya tabii tutulacağını belirtti.

Genel af çıkartarak kadın ve erkek ayırt etmeden tüm devlet görevlilerin görevlerine dönmesi çağrısı yapan Taliban'ın yetkilisi, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak için eski Afgan hükumet yetkilileriyle diyalog içinde olacağız" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da feci olay! Çıkan tartışmada kızını boğazından bıçakladı
Adana'da feci olay! Çıkan tartışmada kızını boğazından bıçakladı
Rize Valiliğinden vatandaşlara Kovid-19 uyarısı: Zorunda kalmadıkça hastaneye gitmeyin
Rize Valiliğinden vatandaşlara Kovid-19 uyarısı: Zorunda kalmadıkça hastaneye gitmeyin
Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin acı günü
Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin acı günü
Aşure günü kaç gün sürer 2019 aşure ne zaman bitiyor?
Aşure günü kaç gün sürer 2019 aşure ne zaman bitiyor?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Sorumlular hakkında soruşturma açıldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Sorumlular hakkında soruşturma açıldı
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesinin BAE'de olduğu açıklandı
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesinin BAE'de olduğu açıklandı
Diyarbakır'da feci kazada can pazarı! Midibüs otomobil çarpıştı!
Diyarbakır'da feci kazada can pazarı! Midibüs otomobil çarpıştı!
Olay yeri Üsküdar! 120 bin liralık ziynet eşyası çalıp su dolu sürahi bıraktılar
Olay yeri Üsküdar! 120 bin liralık ziynet eşyası çalıp su dolu sürahi bıraktılar
Masterchef Mert kimdir kaç yaşında Mert Yılmaz sevgilisi var mı?
Masterchef Mert kimdir kaç yaşında Mert Yılmaz sevgilisi var mı?
Apartman 20 kişiye mezar oldu! Müteahhit yakalandığı İstanbul'dan Kastamonu’ya getirildi
Apartman 20 kişiye mezar oldu! Müteahhit yakalandığı İstanbul'dan Kastamonu’ya getirildi