Taliban yetkilisinden dikkat çeken diyalog açıklaması

Afganistan'da 20 yıl sonra başkent Kabil'i ele geçiren Taliban, hem iç kamuoyuna hem de dünyaya ılımlı mesajlar vermeye devam ediyor.Abone ol
ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararıyla ilerlemeye başlayan Taliban, kısa sürede hakimiyet alanını genişleterek başkent Kabil'e kadar geldi. Kabil'e giren Taliban ülke yönetimini de ele geçirdi.
Ülkede panik havası hakimken çoğu Afgan ülkeden kaçmaya çalışıyor. Taliban ise hem iç kamuoyuna hem de dünyaya ılımlı mesajlar vermeye devam ediyor.
Reuters haber ajansına konuşan Taliban yetkilisi, siviller tarafından herhangi bir Taliban üyesi için yapılacak şikayetin soruşturmaya tabii tutulacağını belirtti.
Genel af çıkartarak kadın ve erkek ayırt etmeden tüm devlet görevlilerin görevlerine dönmesi çağrısı yapan Taliban'ın yetkilisi, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak için eski Afgan hükumet yetkilileriyle diyalog içinde olacağız" dedi.