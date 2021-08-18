Taliban yetkilisinden dikkat çeken diyalog açıklaması

Afganistan'da 20 yıl sonra başkent Kabil'i ele geçiren Taliban, hem iç kamuoyuna hem de dünyaya ılımlı mesajlar vermeye devam ediyor.

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ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararıyla ilerlemeye başlayan Taliban, kısa sürede hakimiyet alanını genişleterek başkent Kabil'e kadar geldi. Kabil'e giren Taliban ülke yönetimini de ele geçirdi.

Ülkede panik havası hakimken çoğu Afgan ülkeden kaçmaya çalışıyor. Taliban ise hem iç kamuoyuna hem de dünyaya ılımlı mesajlar vermeye devam ediyor.