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Kayseri'de 14. katın balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de 14. katın balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde 14. katın balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAYSERİ'nin Talas ilçesi Sayer Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; 3 yaşındaki Yusuf Buğra G., ikametinin bulunduğu 14. katın balkonundan aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri inceleme yaparken Yusuf Buğra'nın yakınları gözyaşları içerisinde çalışmaları inceledi.

İncelemelerin ardından Yusuf Buğra G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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