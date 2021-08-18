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Ermenistan: Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye hazırız

Ermenistan: Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye hazırız

Yeni dönemin devlet programını açıklayan Ermenistan, Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye hazır olduklarını duyurdu.

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Ermenistan'da 20 Haziran'daki erken seçimlerin ardından ağustos başında Başbakan Nikol Paşinyan önderliğinde kurulan yeni hükümet programını açıkladı.

"Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için çaba sarf etmeye hazırız"
Programda "Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkiler bulunmaması, kapalı sınırlar, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki 44 gün savaşa açıkça müdahil olması, bölgesel istikrarı ve barışı olumsuz etkiliyor. Ermenistan, Türkiye'yle ilişkileri ön koşulsuz olarak düzeltmeye her zaman hazırdır. Ermenistan, bugün de Türkiye'yle ilişkileri düzeltmeye yönelik çaba sarf etmeye hazır" ifadelerine yer verildi.

Hükümet programı parlementonun görüşüne sunulacak
Ermenistan hükümeti, Ankara ve Erivan'ın normal ilişkiler kurulması amacıyla karşılıklı güven atmosferinin oluşturulması için ön koşul sunmadan etkileşim kurmaları gerektiğinin altını çizdi.

Bakanlar kurulu toplantısında kabul edilen hükümet programı, parlamentonun görüşüne sunulacak.

1993 yılında sınırları karşılıklı olarak kapatan Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.

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