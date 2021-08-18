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İYİ Partiden istifa eden Ümit Özdağ'ın parti kuracağı tarih belli oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İYİ Partiden istifa eden Ümit Özdağ'ın parti kuracağı tarih belli oldu

MERSİN'de ziyaretlerde bulunan Ayyıldız Hareketi lideri Ümit Özdağ, 26 Ağustos'ta partilerini kuracaklarını açıkladı.

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İYİ Partiden istifa ederek Ayyıldız Hareketi'ni kuran Ümit Özdağ, Mersin'de temaslarda bulundu.

Ümit Özdağ, Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla da buluştu.

Partileşme süreci hakkında bilgi veren Özdağ, "Ayın 26'sında partimizi kurup Anadolu'yu dolaşmaya başlayacağız. Bu partinin kuruluşundan önceki son il ziyareti. Partimizin kuruluşunun ilanından sonra buraya tekrar ziyarete geleceğiz" dedi.

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