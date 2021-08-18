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Türkiye 18 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 18 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 295 bin 206 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 944 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 86 milyon 413 bin 722'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 206 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 944 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 15 bin 537 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72.54, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 54.98 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 45 milyon 25 bin 676'sı birinci doz, 34 milyon 128 bin 107'si ikinci doz, 7 milyon 195 bin 181'i üçüncü doz olmak üzere toplam 86 milyon 413 bin 722'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Aşılanma oranı arttıkça ve tedbirlere uydukça yeni vaka sayısı da azalacak. Yarın, bugünden daha güvenli olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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