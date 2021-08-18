Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afgan halkı için her türlü işbirliğine hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'da yönetimin Taliban'a geçmesini yorumlayarak, "Afgan halkının huzuru için her türlü iş birliğine hazırız" ifadelerini kullandı.

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Afganistan'daki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlgili kurumlarımız bir süredir Taliban'la irtibat halindeydiler. Biz de Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce ifade etmiştik. Afgan halkının huzuru, ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü işbirliğine hazırız. Taliban yöneticilerinin itidalli ve ılımlı açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanal 7, Ülke TV, 24 TV, TVNET ve TV 360 ortak yayınıyla gerçekleşen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birçok konuda merak edilen soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bazı ülkeler sadece terör ve göç zaviyesinden bakıyor. Yönetimde kim olursa olsun iyi ve kötü gününde Afganistan'ın yanında yer almak hem ahde vefanın hem de kardeşliğimizin gereğidir.

Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz. Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz.

"Afgan halkının huzuru için iş birliğine hazırız"

İlgili kurumlarımız bir süredir Taliban ile irtibat halinde. Afgan halkının huzuru için her türlü iş birliğine hazırız. Taliban'ın yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları olumlu karşılıyoruz. Taliban'ın Türkiye'ye yaklaşımı daha dikkatlidir, dış politika açısından çok hassastır. Temenni ediyorum ki aynı hassasiyet devam edecektir.

"Askerlerimiz muharip bir güç olarak görev yapmadı"

Afganistan'daki askerlerimiz hiçbir zaman muharip bir güç olarak görev yapmadı. Askerlerimizi orada asla yabancı bir güç olarak görmedik, kullanmadık. Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığı, yeni yönetimin de uluslararası alanda elini güçlendirecek ve işini kolaylaştıracaktır."

Afgan makamlarıyla bir iş birliğine varmak istiyoruz

"Biz NATO ülkesiyiz. Bu ülkenin istikrarı için elimizden gelen gayreti gösterdik. Kararlı destek programında, Afganistan'ın aydınlık geleceğe ulaşması konusunda destek verdik. Ülkenin ayağa kalkması için çaba harcadık. Ciddi yatırımlar yaptık, hala yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağımızın bazı alametleri ortada. Bazı iş adamlarımız var. Biz orada muharip bir güç olarak bulunmadık. ABD'nin çekilmesi sonrası amacımız, havalimanının güvenliğini sağlayarak bu ülkenin güvenliğini sağlamaktır. Öncelikle Afgan makamlarıyla bir iş birliğine varmak istiyoruz. Libya'daki gibi ikili anlaşmalarla sorunlar çözülebilir. Bu Taliban ya da mevcut yönetim olabilir.

KABİL HAVALİMANI'NIN İŞLETİLMESİ Ülkemizin sunduğu şartların önemli bir bölümü muhataplarımız tarafından kabul edilmeye başlandı. Taliban'ın kontrolü sağlamasıyla önümüzde farklı bir tablo oluştu. Ona göre planlarımızı yapıyoruz.

Merkel-Putin ile görüşme

Bu aralar trafik çok yoğun. Bu haftasonuna kadar Merkel ve Putin ile bir görüşmemiz söz konusu. Aynı şekilde Avrupa'dan birçok ülkenin liderleriyle görüşmemiz söz konusu. Bugün Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i kabulümüz, yeni değildi. Etiyopya ile bir defa köklü, tarihi ve siyasi bir geçmişe sahibiz. baş başa ve heyetlerarası toplantıda bu ilişkileri güçlendirecek adımları ele aldık.

Türkiye-Bae ilişkileri

BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı yanımızdaydı. Onunla bir görüşmemiz oldu. Görüşmede, BAE'nin Türkiye'ye yönelik yatırımlar konusunda görüşmeler yaptık. Hangi alanlarda ne gibi yatırımlar yapılabilir, onları görüştük. Çok ciddi bir yatırım planları var. İnşallah bunu Varlık Fonu Başkanı arkadaşımız, bunu muhattaplarıyla iyi götürürse, BAE ülkemizde ciddi yatırımlara girecek.

Devletler arasında iniş-çıkışlar olabilir. Burada da benzer konular oldu. Birkaç aydır; istihbarat örgütümüz başta olmak üzere Abu Dhabi yönetimiyle bazı görüşmeler yaparak bell bir yere geldik. Biz bölgenin esas aktörlerinin birbiriyle doğrudan konuşmasını, kendi sorunlarını birlikte çözmelerini önemsiyoruz."