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Kastamonu Bozkurt'ta selde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kastamonu Bozkurt'ta selde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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KASTAMONU'da selin vurduğu Bozkurt ilçesinde taşan Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı 32 daireden oluşan Ölçer Apartmanı yıkıldı. Enkazında hala 11 kişiyi arama çalışmaları süren apartmanı 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan hakkında İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca selde yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Sel felaketinin ardından ailesiyle ilçeden ayrılan Mehmet Özkan, İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sabaha karşı Kastamonu'nun Abana ilçesine getirilen Mehmet Özkan, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanması ardından 'taksirle adam öldürme ve yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Emniyetten elleri kelepçeli çıkarılan Özkan'a burada bekleyen yakınları el salladı. Özkan, polis eşliğinde adliyeye götürüldü.

Mehmet Özkan, Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Özkan'ın tutuklanmasına karar verildi.

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