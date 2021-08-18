BIST 1.450
DOLAR 8,45
EURO 9,92
ALTIN 485,60
HABER /  GÜNCEL

Afganistan Kabil'deki 200'ü aşkın Türk vatandaşı için uçan kale ile tahliye operasyonu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Afganistan Kabil'deki 200'ü aşkın Türk vatandaşı için uçan kale ile tahliye operasyonu

Taliban'ın başkent Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından Afganistan'da bulunan 200’ü aşkın Türk vatandaşı 'uçan kale' olarak nitelendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400 M tipi nakliye uçağıyla ülkeden ayrıldı.

Abone ol

Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kabil Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 200'ü aşkın Türk vatandaşı 'uçan kale' olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağıyla havalimanından ayrıldı.

Ülkede Türk vatandaşlarının tahliye çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken Kabil kent merkezinden havalimanındaki güvenli bölgeye getirilen ve nakil için bekleyen Türk vatandaşları yaşadıkları süreci ve Kabil'deki son durumu anlattı.

Hatay'dan 3 yıl önce geldiğini belirten Türk vatandaşı Nakimola Çolak, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde tercüman olarak görev yaptığını söyledi. Çolak, hiçbir problem yaşamadan Kabil Havalimanı'na ulaştıklarını anlattı.

"Her şey bir günde oldu"

Adının Kadir olduğunu ve Kabil'de 2 yıldır çalıştığını söyleyen bir başka Türk vatandaşı ise Kabil Havalimanı'nın güvenlik sistemlerinin bakım ve tamirini yaptığını anlattı. Türk vatandaşı şunları anlattı:

"Çok hızlı gelişti her şey. Taliban'ın Kabil'e girmesi, her şey 1 günde oldu. Biz de hemen elçiliğimize ve dışişlerine ulaştık. Şu anda güvendeyiz ve inşallah memleketimize uçacağız."

Afganistan'da 8 yıldır çalışan Ahmet Yılmaz, Türk askerine teşekkür ederek, "Askerimizden Allah razı olsun. Bize yardımcı oldular. Tahliye programına bizi de aldılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Muhterem Büyük ise İstanbul'dan geldiğini ve Herat şehrinde un fabrikası çalıştırdıklarını anlattı. Herat'a gidemediklerini ve 1 haftadır Kabil'de otelde kaldıklarını ifade eden Büyük, "Mecburen geri dönüyoruz. Allah büyüktür, ileride tekrar gelebiliriz" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte uçağa bindiğini belirten bir vatandaş da "Türkiye devletine çok teşekkür ederiz" dedi.

Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan 200'ü aşkın Türk vatandaşını taşıyan nakliye uçağı Pakistan'ın başkenti İslamabad'a inecek. Yolcuların Türk Hava Yollarına (THY) ait TK6880 sayılı uçakla akşam saatlerinde İslamabad'dan ayrılması beklenirken ihtiyaç durumunda ek seferler düzenleneceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar
Afganistan'dan kaçan Eşref Gani kendini savundu
Afganistan'dan kaçan Eşref Gani kendini savundu
Türkiye 18 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 18 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Fatih Terim: Marcao bir hata yaptı, cezasını çekiyor
Fatih Terim: Marcao bir hata yaptı, cezasını çekiyor
Bakan Fahrettin Koca açıkladı: 3 doz aşı daha etkili!
Bakan Fahrettin Koca açıkladı: 3 doz aşı daha etkili!
Sel felaketi bölgesinde 109 bina için acil yıkım kararı
Sel felaketi bölgesinde 109 bina için acil yıkım kararı
Afgan gazeteci Nazira Karimi: Keşke Atatürk'ü dinleseydi liderlerimiz
Afgan gazeteci Nazira Karimi: Keşke Atatürk'ü dinleseydi liderlerimiz
Kayseri'de 14. katın balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti
Kayseri'de 14. katın balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti
İYİ Partiden istifa eden Ümit Özdağ'ın parti kuracağı tarih belli oldu
İYİ Partiden istifa eden Ümit Özdağ'ın parti kuracağı tarih belli oldu
İran, Afgan mültecilerin ülkeye girişini engelleyecek
İran, Afgan mültecilerin ülkeye girişini engelleyecek