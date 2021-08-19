Çekya’dan Afganistan’daki tahliye çalışmaları için Türkiye’ye teşekkür

ÇEKYA Savunma Bakan Yardımcısı Jan Havranek, Afganistan’da devam eden tahliye çalışmalarına desteklerinden ötürü ABD ve Türkiye’ye teşekkür etti.

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Afganistan’da Taliban yönetiminden kaçan binlerce kişinin Kabil Havalimanı’ndan tahliyeleri devam ederken, Çekya’dan tahliyelere destek olan Türkiye’ye teşekkür geldi.

"Güvenli erişim ve pist sağlama konuları için teşekkür ederiz''

Çekya Savunma Bakan Yardımcısı Jan Havranek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan’daki tahliye çalışmalarına destekleri için Türkiye ve ABD’ye teşekkür ederek, “Çekya’nın Afganistan’dan tahliye çalışmalarına 24 saat kesintisiz destekleri için tüm NATO müttefiklerimize teşekkür ederiz. Tahliye uçaklarımıza iniş ve kalkışları, güvenli erişim ve pist sağlama konularındaki destekleri için Türkiye ve ABD’ye özellikle teşekkür ederiz” dedi.

Çekya vatandaşları ve tercümanlık yapan Afganlar tahliye edildi

Çekya, Afganistan’daki yaşananlar sonrasında ülkede bulunan Çek vatandaşları, Çekya’da daimi oturumu olanlar ile Afganistan’da Çek ordusuna tercümanlık yapan Afganları tahliye etmeye başlamıştı.

Tahliye çerçevesinde Çekya’nın üçüncü tahliye uçağı Kabil’den bugün havalandı.