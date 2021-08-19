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BM'den çarpıcı Afganistan raporu: 20-30 bin kişi...

BM'den çarpıcı Afganistan raporu: 20-30 bin kişi...

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Afganistan Temsilcisi Caroline Van Buren, Afganistan'dan her hafta 20 ila 30 bin kişinin yasa dışı yollardan karayolu ile ayrıldığını ve çoğunun İran'a geçtiğini söyledi.

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Van Buren, BM Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısına video konferans ile katılarak, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından ülkedeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Kadınlara yönelik insan hakları ihalleri haberleri aldıklarını belirten Van Buren, "Bazı bölgelerde kadınların çalışmasına izin verilmediği, bazı yerlerde ise kadınların yanlarında aileden bir erkek olmadan hareket etmelerine izin verilmediği yönünde haberler alıyoruz." dedi.

Bu yıl ülke içinde yarım milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini anlatan Van Buren, "Her hafta yaklaşık 20 ila 30 bin kişinin ise yasa dışı yollardan ayrıldığını tahmin ediyoruz." dedi. Van Buren, Afganların bir kısmının sınır açıksa Pakistan'a çoğunun ise İran'a geçtiğini söyledi.

Dünya Gıda Programı Afganistan Direktörü Mary Ellen McGroarty ise BM'nin ABD tahliyelerin ardından havalimanının kontrolünü devrettiğinde nasıl işleyeceğini Taliban ile görüştüklerini söyledi. McGroarty, havalimanın insani yardımların ulaştırılması için kritik önem taşıdığını belirtti.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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