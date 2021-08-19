Mustafa Destici'den Afganistan değerlendirmesi: Kontrolsüz göç önlenmeli

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Afganistan'daki durumun ülkemizi olumsuz yönde etkilemesine engel olmalıyız. Bunun ilk adımı kontrolsüz göçün önlenmesidir" dedi.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Destici, partisinin faaliyetlerinden bahsederek, Meclis'in tatile girdiği günden bugüne kadar parti heyetiyle beraber 22 ile ve yüzlerce ilçeye ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Türkiye, Afganistan'daki gelişmelere ilgisiz kalamaz''

Destici, Afganistan'da yaşananlara değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya ve Türkiye'nin gündeminde Afganistan'da yaşananlar var. Yaşananlar pek çok açıdan dünyayı, bölgeyi ve Türkiye'yi yakından etkiliyor. BBP olarak Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye, Afganistan'daki gelişmelere ilgisiz kalamaz. Türkiye, herhangi bir rejimin değil; başta Türk soylular olmak üzere Afganistan'ı oluşturan tüm etnik ve mezhepsel unsurlar ile bunların bütününün gerçek dostudur. Afganlar da bu gerçeğin farkındadır. Bu durum, Türkiye için, Afganistan açısından, tüm dünya ülkelerinin dışında farklı, özel bir konum ve misyon sağlamaktadır. Afganistan'ın bugünkü durumunun da bugüne kadar gelen süreçte milyonlarca insanın, Müslüman kardeşimizin ve soydaşımızın katledilmesinin sorumluluğu da küresel emperyalist güçlerin omuzlarındadır.

"İlk adım kontrolsüz göçün önlenmesi''

Ancak ABD'nin, Taliban iktidarını öngöremediği ve sonrasında ABD'nin bölgeye ilgisiz kalacağını kabul etmek, bundan sonra bölgeyle ilgili sağlıklı herhangi bir öngörüde bulunmamızı imkansız hale getirir. Konuya, o topraklarda yaşayan insanların gerçek dostları, din ve kan kardeşleri, güçlü ve köklü bir devletin mensupları olduğumuzu unutmadan yaklaşmalıyız ve devletimiz de hükümet de bu şekilde yaklaşıyor. Afganistan'la ilgili ilk önceliğimiz, oraya barış, huzur ve istikrarın gelmesidir.

Afganistan'daki durumun güvenliğimizi, ekonomimizi, sosyal hayatımızı, uluslararası ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemesine engel olmalıyız. Bunun ilk adımı kontrolsüz göçün önlenmesidir.

Suriye'deki iç karışıklıktan bugün maalesef ülkemiz yoğun bir göç dalgasıyla kaçak göçmen ya da sığınmacı, mülteci akınıyla karşı karşıya. Şu anda gelenlerle ilgili mutlaka hudutlarımızda gerekli tedbirler alınmalı, sınırlarımızın mümkünse dışında, mümkün değilse hemen içinde kamplar, tampon bölgeler oluşturularak bu mülteciler buralarda tutulmalı ve içlere gönderilmemelidir."

'Bizim önceliğimiz önce yaraları sarmak olmalı'

Karadeniz’de sel felaketinin yaşandığı bölgeye gittiklerini de aktaran Destici, "Devletimiz olayın ilk anından itibaren bütün gücüyle bölgeye gitmiş. Bunu da yine vatandaşlarımızdan dinledik. Orada da daha sonra da ifade ettim; evet, sel bir afet ama bunun öncesinde almanız gereken tedbirler yok mu? Var. Bu tedbirlerle ilgili bir eksiklik var mı? Evet, o da var. Bir öngörüsüzlük var mı belirli noktalarda? Evet, o da var. Dere içine yapılan binalar, bunların kat yüksekliği, sağlam olmaması, rant bütün bunlar da var mı? Evet, bütün bunlar da var. Yani bunlara farklı şeyler de ekleyebiliriz; ama bütün bunlara rağmen bizim önceliğimiz ne olmalı? Bizim önceliğimiz önce yaraları sarmak olmalı. Biz, BBP olarak hep bunları önceledik. Afet şartları devam ederken, ormanlarımızdan alevler yükselirken, depremde yıkılan binaların altında, sel sularının sürüklediği çamurların arasında insanlarımız aranırken bu felaketleri bir siyasi fırsata dönüştürme çabalarını hiçbir şekilde ahlaki bulmuyoruz. Bu tip bir siyaset anlayışının herhangi bir yerinde olmayız. Tabii ki müteahhitlerden hesap soracağız da o projeyi onaylayanlardan, yapı denetimini yapanlardan, ruhsatını verenlerden, o bölgeyi imara açanlardan sormayacak mıyız?" diye konuştu.