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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Yeni kısıtlama kararları gündemde

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Yeni kısıtlama kararları gündemde

Yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelecek. Toplantıdan önemli kararların çıkması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddesi, koronavirüs salgını ve yeni tedbirler olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan başkanlığında toplanacak. 

Salgında yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Toplantıda son dönemde artan yeni vaka ve can kaybı sayıları ele alınacak, aşılama süreci değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir sunum yapacak.

Vaka sayılarının kontrol altında tutulması için özellikle kapalı ve kalabalık mekanlara aşı olmayanların ya da HES kodunu göstermeyenlerin girişlerinin engellenmesi gibi tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor.

Yüz yüze eğitim için kritik

Toplantıya ilk kez katılacak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de toplantıda bir sunum yapması bekleniyor. Özer, 6 Eylül'de yüzyüze eğitim için kapılarını açacak okullarda alınacak tedbirler hakkında bilgi verecek.

Sel ve yangınlar

Türkiye'de genelinde meydana gelen orman yangınları ile Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin de ele alınacağı toplantıda, Afganistan'daki gelişmeler de masaya yatırılacak.

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